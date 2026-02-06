Randonnée gourmande en quadricycle électrique avec E-Pottok et découverte de la Ferme Ametzalde Uhart-Cize

Randonnée gourmande en quadricycle électrique avec E-Pottok et découverte de la Ferme Ametzalde

31 chemin de Lantokia Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Randonnée gourmande en quadricycle électrique avec E-Pottok et découverte de la Ferme Ametzalde.

Au rythme des collines et de ceux qui les font vivre. Au programme douceur de l’après-midi, pause gourmande traditionnelle, halte à la ferme Ametzalde.

Une après-midi douce au coeur du Pays basque intérieur, cette excursion propose une balade paisible à travers les collines, propice à la déconnexion. Elle se ponctue d’une pause gourmande traditionnelle (jus de pomme, pâtisseries), un moment de partage autour de spécialités locales. Une halte d’une heure à la ferme Ametzalde pour une rencontre privilégiée avec Sébastien et Fabien, leurs animaux et le lieu qu’ils font vivre au quotidien.

Durée de l’activité 3h environ .

