Randonnée gourmande – Ensemble, illuminons le Téléthon 2025 Maison pour Tous Chantepie Samedi 6 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Inscription obligatoire _ limite le 01/12/2025 _ Participation Adultes : 10€ / Enfants : 5€ (entièrement reversée au Téléthon)

Derniers jours pour s’inscrire à la Randonnée gourmande du 06 décembre prochain! Permanence exceptionnelle le 28 novembre dans le Hall des 2 Ruisseaux pour réserver en direct au stand de Gen’Chantepie

Un Événement Solidaire Incontournable

Préparez vos lampes frontales et aiguisez vos papilles ! Les associations de Randonnée de Chantepie vous invitent à une Randonnée Gourmande Nocturne festive et solidaire au profit de l’AFM-Téléthon. C’est l’occasion idéale de lier plaisir, convivialité et générosité.

Au Programme : Parcours : 6 km accessible à tous (familles, amis, randonneurs débutants ou confirmés).

4 étapes gourmandes savoureuses pour vous régaler tout au long du chemin.

L’Ambiance : Une atmosphère chaleureuse et musicale garantie par le groupe Cantharella !

Informations Pratiques : samedi 6 décembre, départs échelonnés dès 18h (groupes de 40 personnes) de la Maison Pour Tous (MPT), 86, avenue André-Bonnin, Chantepie

Participation Adultes : 10€ / Enfants : 5€ (entièrement reversée au Téléthon)

Date Limite des Inscriptions : le lundi 1er décembre

Ne tardez pas, le nombre de places est limité ! Stand Spécial : Venez vous inscrire directement le vendredi 28 novembre aux 2 Ruisseaux (pendant le marché).

Bulletins : Disponibles chez vos commerçants de Chantepie, à la MPT et autres points habituels.

En ligne : [https://www.helloasso.com/associations/gen-chantepie/evenements/telethon-chantepie-2025](https://www.helloasso.com/associations/gen-chantepie/evenements/telethon-chantepie-2025)

Pour toute question : 06 84 52 74 05 ou 06 46 73 30 12 Email : [genchantepie@gmail.com](mailto:genchantepie@gmail.com)

Enfilez vos chaussures, éclairez le chemin et venez marcher avec le cœur pour une belle cause !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T18:30:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/gen-chantepie/evenements/telethon-chantepie-2025

Maison pour Tous 86 Avenue André Bonnin Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine