Randonnée Gourmande et Biodiversité Mézières-sur-Couesnon

Mézières-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 17:00:00
2025-09-13
La Randonnée Gourmande et Biodiversité est de retour !
Venez passer une après-midi à randonner dans la vallée du Couesnon. Au programme randonnée agrémentée d’anecdotes biodiversité et visite et dégustation à la Bergerie du Grain d’Orge.
Vous pourrez si vous le souhaitez, acheter du fromage et des yaourts , les produits seront livrés sur le parking.
Samedi 13 septembre 2025 de 14h à 17h
Gratuit
Randonnée de 8km accessible à partir de 7-8 ans sous la responsabilité d’un adulte
Prévoir chaussures de randonnée, de l’eau et une casquette
Achat de produits possible sur place. Pensez à apporter votre glacière !
Rdv à 14h précises pour le départ sur le parking de la Ville Olivier (restaurant Le Chat Gourmand à Mézières sur Couesnon).
Inscription obligatoire .
Mézières-sur-Couesnon 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 64 77 13 84
