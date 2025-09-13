Randonnée Gourmande et Biodiversité Mézières-sur-Couesnon

Randonnée Gourmande et Biodiversité Mézières-sur-Couesnon samedi 13 septembre 2025.

Randonnée Gourmande et Biodiversité

Mézières-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

La Randonnée Gourmande et Biodiversité est de retour !

Venez passer une après-midi à randonner dans la vallée du Couesnon. Au programme randonnée agrémentée d’anecdotes biodiversité et visite et dégustation à la Bergerie du Grain d’Orge.

Vous pourrez si vous le souhaitez, acheter du fromage et des yaourts , les produits seront livrés sur le parking.

Samedi 13 septembre 2025 de 14h à 17h

Gratuit

Randonnée de 8km accessible à partir de 7-8 ans sous la responsabilité d’un adulte

Prévoir chaussures de randonnée, de l’eau et une casquette

Achat de produits possible sur place. Pensez à apporter votre glacière !

Rdv à 14h précises pour le départ sur le parking de la Ville Olivier (restaurant Le Chat Gourmand à Mézières sur Couesnon).

Inscription obligatoire .

Mézières-sur-Couesnon 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 64 77 13 84

