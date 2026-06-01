Fréville-du-Gâtinais

Randonnée gourmande

Fréville-du-Gâtinais Loiret

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Randonnée gourmande

Randonnée gourmande, sur réservation. Paiement à l’inscription. Départ du stade entre 18h à 20h. Parcours 11km. 4 étapes dînatoires. Adultes 22€ , enfants de 6 à 12 ans 11€. Inscription jusqu’au 22 juin. Tel. 06 65 23 68 51 Règlement à l’inscription. Gilet obligatoire. Lampe conseillée. 11 .

Fréville-du-Gâtinais 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 65 23 68 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gourmet walk

L’événement Randonnée gourmande Fréville-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-08 par OT GATINAIS SUD