Randonnée gourmande Fréville-du-Gâtinais
Randonnée gourmande Fréville-du-Gâtinais samedi 27 juin 2026.
Fréville-du-Gâtinais
Randonnée gourmande
Fréville-du-Gâtinais Loiret
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Randonnée gourmande
Randonnée gourmande, sur réservation. Paiement à l’inscription. Départ du stade entre 18h à 20h. Parcours 11km. 4 étapes dînatoires. Adultes 22€ , enfants de 6 à 12 ans 11€. Inscription jusqu’au 22 juin. Tel. 06 65 23 68 51 Règlement à l’inscription. Gilet obligatoire. Lampe conseillée. 11 .
Fréville-du-Gâtinais 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 65 23 68 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gourmet walk
L’événement Randonnée gourmande Fréville-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-08 par OT GATINAIS SUD