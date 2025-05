RANDONNÉE GOURMANDE – Grèzes, 17 mai 2025 16:00, Grèzes.

Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 16:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Randonnée gourmande

Repas à la Grezoice

Apéro au fil du chemin

Boucle de 13 km 500m de dénivelé

Petite salle de Grèzes

Grèzes 48100 Lozère Occitanie +33 6 16 11 14 34

English :

Gourmet walk

Lunch at La Grezoice

Aperitif along the way

13 km loop 500m ascent

German :

Gourmet-Wanderung

Mahlzeit in der Grezoice

Aperitif am Wegesrand

13 km lange Schleife 500 m Höhenunterschied

Italiano :

Passeggiata gastronomica

Pasto al Grezoice

Aperitivo lungo il percorso

Anello di 13 km 500 m di dislivello

Espanol :

Paseo gastronómico

Comida en el Grezoice

Aperitivo por el camino

Circuito de 13 km y 500 m de desnivel

