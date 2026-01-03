Randonnée gourmande Griesbach-au-Val
Dimanche 2026-06-14
Randonnée gourmande, 9 km avec 6 haltes, autour du village de Griesbach-au-Val.
Au programme de cette randonnée, un parcours de 9 km adapté à toute la famille vous emmènera à la découverte des richesses et du charme de GRIESBACH AU VAL avec de magnifiques points de vue sur la Vallée de Munster, le tout ponctué de 6 étapes gourmandes proposées par le Chef Ernest Bentz de l’Hôtel Restaurant La Perle des Vosges à Muhlbach sur Munster.. Un vin spécialement sélectionné accompagnera chaque plat.
Eau et boissons non alcoolisées seront également proposées à chaque étape.
Les départs se feront depuis le Club- House, Rue des Primevères, entre 10 h et 13 h avec un départ toutes les 15 minutes.
Il est important de s’inscrire à l’avance étant donné que le nombre de participants est limité.
Date limite d’inscription 19 mai 2025
Pour les personnes qui ne désirent pas participer à la randonnée, possibilité de prendre le repas complet au point de départ , le Club-House. .
Griesbach-au-Val 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 92 03 52 contact@asl-griesbach68.fr
