Randonnée gourmande

Griesbach-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Randonnée gourmande, 9 km avec 6 haltes, autour du village de Griesbach-au-Val.

Au programme de cette randonnée, un parcours de 9 km adapté à toute la famille vous emmènera à la découverte des richesses et du charme de GRIESBACH AU VAL avec de magnifiques points de vue sur la Vallée de Munster, le tout ponctué de 6 étapes gourmandes proposées par le Chef Ernest Bentz de l’Hôtel Restaurant La Perle des Vosges à Muhlbach sur Munster.. Un vin spécialement sélectionné accompagnera chaque plat.

Eau et boissons non alcoolisées seront également proposées à chaque étape.

Les départs se feront depuis le Club- House, Rue des Primevères, entre 10 h et 13 h avec un départ toutes les 15 minutes.

Il est important de s’inscrire à l’avance étant donné que le nombre de participants est limité.

Date limite d’inscription 19 mai 2025

Pour les personnes qui ne désirent pas participer à la randonnée, possibilité de prendre le repas complet au point de départ , le Club-House. .

Griesbach-au-Val 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 92 03 52 contact@asl-griesbach68.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gourmet walk, 9 km with 6 stops, around the village of Griesbach-au-Val.

L’événement Randonnée gourmande Griesbach-au-Val a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de tourisme de la vallée de Munster