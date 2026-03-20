RANDONNÉE GOURMANDE Hérépian
RANDONNÉE GOURMANDE Hérépian dimanche 19 avril 2026.
RANDONNÉE GOURMANDE
Avenue de la Gare Hérépian Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée Gourmande proposée par Association HPMC Hérépian Patrimoine et Musée Campanaire .
Le départ se fera du Musée à partir de 8h30 avec un accueil Café gourmand.
11.5km, 189m D+. Tarif 10€ adultes, 5€ enfants.
Inscription sur le nouveau téléphone de l’association 06 26 73 47 42 avant le13.04
Randonnée Gourmande proposée par Association HPMC Hérépian Patrimoine et Musée Campanaire .
Le départ se fera du Musée à partir de 8h30 avec un accueil Café gourmand.
11.5km, 189m D+. Tarif 10€ adultes, 5€ enfants.
Inscription sur le nouveau téléphone de l’association 06 26 73 47 42 avant le13.04 .
Avenue de la Gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 73 47 42
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English : RANDONNÉE GOURMANDE
Gourmet walk proposed by Association HPMC Hérépian Patrimoine et Musée Campanaire .
Departure from the Museum at 8:30 am with a gourmet coffee welcome.
11.5km, 189m D+. Price: 10? adults, 5? children.
Registration on the association’s new telephone number: 06 26 73 47 42 before 13.04
L’événement RANDONNÉE GOURMANDE Hérépian a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB