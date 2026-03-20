RANDONNÉE GOURMANDE

Avenue de la Gare Hérépian Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée Gourmande proposée par Association HPMC Hérépian Patrimoine et Musée Campanaire .

Le départ se fera du Musée à partir de 8h30 avec un accueil Café gourmand.

11.5km, 189m D+. Tarif 10€ adultes, 5€ enfants.

Inscription sur le nouveau téléphone de l’association 06 26 73 47 42 avant le13.04

Randonnée Gourmande proposée par Association HPMC Hérépian Patrimoine et Musée Campanaire .

Le départ se fera du Musée à partir de 8h30 avec un accueil Café gourmand.

11.5km, 189m D+. Tarif 10€ adultes, 5€ enfants.

Inscription sur le nouveau téléphone de l’association 06 26 73 47 42 avant le13.04 .

Avenue de la Gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 73 47 42

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English : RANDONNÉE GOURMANDE

Gourmet walk proposed by Association HPMC Hérépian Patrimoine et Musée Campanaire .

Departure from the Museum at 8:30 am with a gourmet coffee welcome.

11.5km, 189m D+. Price: 10? adults, 5? children.

Registration on the association’s new telephone number: 06 26 73 47 42 before 13.04

L’événement RANDONNÉE GOURMANDE Hérépian a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB