La Selle-Guerchaise

Randonnée gourmande

La Selle-Guerchaise Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 6 juin 2026, randonnée gourmande à la Selle-Guerchaise.

Deux parcours sont proposés 6km ou 10km.

Départs de 17 h 30 à 19 h 30 à la salle communale.

Tarifs avec repas (apéritif, entrée, plat, dessert) 18 € par adulte, 8 € par enfant.

Sur inscription obligatoires (avant le 30 mai) au 02 99 96 46 39 (Jean-Paul Couvert), 02 99 96 31 66 (M-A Jégu) ou 02 99 96 45 32 (A. Métairie). .

La Selle-Guerchaise 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 31 66

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English :

L’événement Randonnée gourmande La Selle-Guerchaise a été mis à jour le 2026-05-29 par OT VITRE