Randonnée gourmande Lamnay
Randonnée gourmande Lamnay dimanche 26 avril 2026.
Randonnée gourmande
Départ Salle polyvalente Lamnay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée pédestre gourmande de 12 kms avec 2 arrêts dégustation dans la campagne de Lamnay et St-Jean-des-Echelles.. Départ de 11h à 13h. Par le Comité des fêtes de Lamnay. Tarif adulte 16€ Tarif enfant de de 12 ans 8€. Possibilité de réserver par Hello asso https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-lamnay/evenements/randonnee-pedestre-gourmande .
Départ Salle polyvalente Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 47 06 63 69
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L’événement Randonnée gourmande Lamnay a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude