Informations pratiques

Dangé-Saint-Romain

RANDONNÉE GOURMANDE – LE 19/09 – ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE

Lieu dit « La Cour » La Maison de la Nature, Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE

organise une randonnée gourmande

Samedi 19 Septembre 2026

Départ entre 18h30 et 19h30

de la Maison de la Nature

au lieu dit « La Cour »

86220 DANGE ST ROMAIN

Inscrption avec le QRCODE ou envoyer l’inscription à la Mairie 5 Place de la Promenade

Pensez à vos couverts, gobelet et lampe torche .

Lieu dit « La Cour » La Maison de la Nature, Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 06 54 83

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English : RANDONNÉE GOURMANDE – LE 19/09 – ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE

L’événement RANDONNÉE GOURMANDE – LE 19/09 – ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-09-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne