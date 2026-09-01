RANDONNÉE GOURMANDE – LE 19/09 – ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE Lieu dit « La Cour » Dangé-Saint-Romain
samedi 19 septembre 2026 · Lieu dit "La Cour" · Dangé-Saint-Romain
Informations pratiques
Dangé-Saint-Romain
RANDONNÉE GOURMANDE – LE 19/09 – ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE
Lieu dit « La Cour » La Maison de la Nature, Dangé-Saint-Romain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE
organise une randonnée gourmande
Samedi 19 Septembre 2026
Départ entre 18h30 et 19h30
de la Maison de la Nature
au lieu dit « La Cour »
86220 DANGE ST ROMAIN
Inscrption avec le QRCODE ou envoyer l’inscription à la Mairie 5 Place de la Promenade
Pensez à vos couverts, gobelet et lampe torche .
Lieu dit « La Cour » La Maison de la Nature, Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 06 54 83
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English : RANDONNÉE GOURMANDE – LE 19/09 – ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE
L’événement RANDONNÉE GOURMANDE – LE 19/09 – ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-09-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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