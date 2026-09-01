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RANDONNÉE GOURMANDE – LE 19/09 – ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE Lieu dit « La Cour » Dangé-Saint-Romain

samedi 19 septembre 2026 · Lieu dit "La Cour" · Dangé-Saint-Romain

RANDONNÉE GOURMANDE – LE 19/09 – ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE Lieu dit « La Cour » Dangé-Saint-Romain

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Lieu dit "La Cour"
Adresse
La Maison de la Nature,
Ville
86220 Dangé-Saint-Romain
Département
Vienne
Tarif

Dangé-Saint-Romain

RANDONNÉE GOURMANDE – LE 19/09 – ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE

Lieu dit « La Cour » La Maison de la Nature, Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’association ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE
organise une randonnée gourmande
Samedi 19 Septembre 2026
Départ entre 18h30 et 19h30
de la Maison de la Nature
au lieu dit « La Cour »
86220 DANGE ST ROMAIN

Inscrption avec le QRCODE ou envoyer l’inscription à la Mairie 5 Place de la Promenade
Pensez à vos couverts, gobelet et lampe torche   .

Lieu dit « La Cour » La Maison de la Nature, Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 06 54 83 

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English : RANDONNÉE GOURMANDE – LE 19/09 – ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE

L’événement RANDONNÉE GOURMANDE – LE 19/09 – ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-09-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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