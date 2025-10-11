Randonnée Gourmande. Le Teich
Halle du port Le Teich Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Laissez- vous surprendre par des saveurs locales Sud -Ouest et une ambiance festive.
Randonnez, déguster et (re) découvrez les trésors de la nature Teichoise.
Pour ceux qui aiment marcher, manger et chanter!
Départ de 8h00 à 9h0010, Halle du Teich
Partez pour une randonnée de 16 km avec 3 étapes gourmandes et musicales.
Au menu (huîtres & saucisses grillée, coeurs de canard & piquillos, txistorra & frittes de patate douce.)
Pour conclure ce voyage culinaire… Un plat maison et un dessert typique du Sud-Ouest vous attendent à l’arrivée.
Sur inscription. en ligne. limité à 400 participants.
Tarif 25€
8 à14 ans 15€ .
Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 05 92 72
