Randonnée Gourmande. Le Teich samedi 11 octobre 2025.

Halle du port Le Teich Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Laissez- vous surprendre par des saveurs locales Sud -Ouest et une ambiance festive.

Randonnez, déguster et (re) découvrez les trésors de la nature Teichoise.

Pour ceux qui aiment marcher, manger et chanter!

Départ de 8h00 à 9h0010, Halle du Teich

Partez pour une randonnée de 16 km avec 3 étapes gourmandes et musicales.

Au menu (huîtres & saucisses grillée, coeurs de canard & piquillos, txistorra & frittes de patate douce.)

Pour conclure ce voyage culinaire… Un plat maison et un dessert typique du Sud-Ouest vous attendent à l’arrivée.

Sur inscription. en ligne. limité à 400 participants.

Tarif 25€

8 à14 ans 15€ .

Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 05 92 72

