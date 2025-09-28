Randonnée gourmande Lennon
Randonnée gourmande Lennon dimanche 28 septembre 2025.
Randonnée gourmande
Lennon Finistère
Début : 2025-09-28 10:30:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Randonnée gourmande au profit de l’APE de l’école de Lennon. Départ de l’école de Lennon entre 10h30 et 12h30, deux circuits de 6 et 10 km.
Apéritif, galette/saucisse ou galette VG et café gourmand.
Tarif 11€ sur réservation, 13€ sans réservation, 7€ pour les -12ans.
Point de vente mairie de Lennon, enfants de l’école de Lennon, les ciseaux de Jennifer, Lennon’s bar ou par téléphone avant le 16 septembre. .
Lennon 29190 Finistère Bretagne +33 6 73 36 64 55
