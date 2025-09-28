Randonnée gourmande Lennon

Randonnée gourmande Lennon dimanche 28 septembre 2025.

Randonnée gourmande

Lennon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:30:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Randonnée gourmande au profit de l’APE de l’école de Lennon. Départ de l’école de Lennon entre 10h30 et 12h30, deux circuits de 6 et 10 km.

Apéritif, galette/saucisse ou galette VG et café gourmand.

Tarif 11€ sur réservation, 13€ sans réservation, 7€ pour les -12ans.

Point de vente mairie de Lennon, enfants de l’école de Lennon, les ciseaux de Jennifer, Lennon’s bar ou par téléphone avant le 16 septembre. .

Lennon 29190 Finistère Bretagne +33 6 73 36 64 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée gourmande Lennon a été mis à jour le 2025-09-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE