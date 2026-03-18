Randonnée gourmande

Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:30:00

fin : 2026-05-24 10:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Les sapeurs-pompiers et la mairie de Loché-sur-Indrois vous invitent à participer à leur randonnée gourmande. Un ravitaillement est prévu à mi-parcours afin de permettre aux randonneurs de reprendre des forces.

Un ravitaillement est prévu à mi-parcours afin de permettre aux randonneurs de reprendre des forces.

Sur place, vous pourrez également profiter d’une restauration le midi et le soir, ainsi que d’un marché de producteurs locaux pour découvrir et déguster les produits du territoire. Venez marcher et partager un moment convivial avec nous, nous vous attendons nombreux. 2 .

Loché-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 05 48 09 jordanpruvot37@gmail.com

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English :

The fire department and Loché-sur-Indrois town council invite you to take part in their gourmet hike. A refreshment station will be set up halfway along the route to help hikers regain their strength.

L’événement Randonnée gourmande Loché-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-03-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire