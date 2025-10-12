Randonnée gourmande Loudéac
Randonnée gourmande Loudéac dimanche 12 octobre 2025.
Randonnée gourmande
Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Parcours pédestre de 7 km, 2 étapes gourmandes.
Activité nature et familiale ouverte à tous !
Départ de l’EHPAD de la Rose des Sables à partir de 10h00 et jusqu’à 11h30. .
Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 32 97
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée gourmande Loudéac a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Bretagne Centre