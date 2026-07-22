AGENDA · Loudéac
Randonnée gourmande Loudéac
dimanche 13 septembre 2026 · Loudéac
Informations pratiques
Loudéac
Randonnée gourmande
Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Parcours pédestre de 7 km, 2 étapes gourmandes.
Activité nature et familiale ouverte à tous !
Départ de l’EHPAD de la Rose des Sables à partir de 10h00 et jusqu’à 11h30. .
Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 32 97
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English :
L’événement Randonnée gourmande Loudéac a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Centre
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