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AGENDA · Loudéac

Randonnée gourmande Loudéac

dimanche 13 septembre 2026 · Loudéac

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
22600 Loudéac
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Loudéac

Randonnée gourmande

Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Parcours pédestre de 7 km, 2 étapes gourmandes.
Activité nature et familiale ouverte à tous !
Départ de l’EHPAD de la Rose des Sables à partir de 10h00 et jusqu’à 11h30.   .

Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 32 97 

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English :

L’événement Randonnée gourmande Loudéac a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Centre

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