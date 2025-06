Randonnée Gourmande Luc-la-Primaube 28 juin 2025 07:00

Aveyron

Randonnée Gourmande 1 rue de la Mairie Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Randonnée de 8 à 12 Km à parcourir dans les bois Lucois et au bord de l’Aveyron avec 4 étapes gastronomiques dans des lieux bucoliques pour déguster de délicieux plats locaux.

Samedi 28 juin 2025 de 18h à 19h30. 14 .

1 rue de la Mairie

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 6 81 90 94 68 ape.luc12450@gmail.com

English :

8 to 12 km hike through the Lucois woods and along the Aveyron river, with 4 gastronomic stops in bucolic spots to sample delicious local dishes.

German :

Wanderung von 8 bis 12 km durch die Wälder von Lucois und am Ufer des Aveyron entlang mit 4 gastronomischen Etappen an bukolischen Orten, an denen Sie köstliche lokale Gerichte probieren können.

Italiano :

Una passeggiata di 8-12 km attraverso i boschi del Lucois e lungo le rive dell’Aveyron, con 4 tappe gastronomiche in luoghi bucolici dove si possono gustare deliziosi piatti locali.

Espanol :

Un paseo de 8-12 km por los bosques de Lucois y a orillas del Aveyron, con 4 paradas gastronómicas en parajes bucólicos donde degustar deliciosos platos locales.

