Randonnée gourmande Myon

Début : 2025-09-28 09:30:00
fin : 2025-09-28 11:00:00
2025-09-28
Randonnée de 10 km environ avec plusieurs points de restauration, boisson comprises. Départ échelonnés de 9 h 30 jusqu’à 11 h. 1 € sera reversé à Octobre Rose.
Apéritif, entrée, plat chaud, fromage, dessert, café et boissons compris dans le prix. .
Place André Oudet Myon 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 69 32 08
