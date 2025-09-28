Randonnée gourmande Myon

Randonnée gourmande Myon dimanche 28 septembre 2025.

Randonnée gourmande

Place André Oudet Myon Doubs

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 09:30:00

fin : 2025-09-28 11:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Randonnée de 10 km environ avec plusieurs points de restauration, boisson comprises. Départ échelonnés de 9 h 30 jusqu’à 11 h. 1 € sera reversé à Octobre Rose.

Apéritif, entrée, plat chaud, fromage, dessert, café et boissons compris dans le prix. .

Place André Oudet Myon 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 69 32 08

English : Randonnée gourmande

German : Randonnée gourmande

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée gourmande Myon a été mis à jour le 2025-09-17 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON