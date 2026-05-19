Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée gourmande Myon

Randonnée gourmande Myon

Randonnée gourmande Myon dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place André Oudet

Ville : 25440 Myon

Département : Doubs

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Myon

Randonnée gourmande

Place André Oudet Myon Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Participez à cette randonnée gourmande d’environs 11 km en 3 étapes. Accessible à tous ! Tout au long du parcours apéro, entrée, plat, fromages et dessert, boissons comprises, apporteront une convivialité assurée à votre journée !
Départ de 10h à 11h.
Inscription avant le 31 mai 2026 par SMS ou téléphone au 06.32.69.32.08.
Adulte 24€, Enfant 12€, 1€ reversé à l’association Parkinson.   .

Place André Oudet Myon 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 69 32 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée gourmande

L’événement Randonnée gourmande Myon a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON