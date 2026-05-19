Myon

Randonnée gourmande

Place André Oudet Myon Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Participez à cette randonnée gourmande d’environs 11 km en 3 étapes. Accessible à tous ! Tout au long du parcours apéro, entrée, plat, fromages et dessert, boissons comprises, apporteront une convivialité assurée à votre journée !

Départ de 10h à 11h.

Inscription avant le 31 mai 2026 par SMS ou téléphone au 06.32.69.32.08.

Adulte 24€, Enfant 12€, 1€ reversé à l’association Parkinson. .

Place André Oudet Myon 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 69 32 08

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English : Randonnée gourmande

L’événement Randonnée gourmande Myon a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON