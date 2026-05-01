Manzac-sur-Vern

Randonnée Gourmande Nocturne

Salle des Fêtes Manzac-sur-Vern Dordogne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Randonnée Gourmande Nocturne 7.6kms

30/05/2026

Départ 20h30/ RDV Salle des Fêtes

Rando + Repas (pris sur le circuit) 17€

Enfants 12ans Gratuit

MENU Apéritif entrées plat fromage dessert

Inscriptions sur réservations au 06.76.54.73.07

N’oubliez pas vos couverts, votre lampe

Randonnée Gourmande Nocturne 7.6kms

Organisée par le Club de Gym

Samedi 30 Mai 2026

Départ 20h30/ RDV Salle des Fêtes

Rando + Repas (pris sur le circuit) 17€

Enfants 12ans Gratuit

MENU Apéritif entrées plat fromage dessert

Inscriptions sur réservations au 06.76.54.73.07

N’oubliez pas vos couverts, votre lampe .

Salle des Fêtes Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 54 73 07

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English :

Gourmet Night Hike 7.6kms

30/05/2026

Departure 8.30pm/ Meeting point: Salle des Fêtes

Hike + Meal (taken on the circuit) 17?

Children under 12: Free

MENU Aperitif starters main course cheese dessert

Reservations required: 06.76.54.73.07

Don’t forget your cutlery and lamp

L’événement Randonnée Gourmande Nocturne Manzac-sur-Vern a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux