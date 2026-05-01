Randonnée Gourmande Nocturne Manzac-sur-Vern
Randonnée Gourmande Nocturne Manzac-sur-Vern samedi 30 mai 2026.
Manzac-sur-Vern
Randonnée Gourmande Nocturne
Salle des Fêtes Manzac-sur-Vern Dordogne
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Randonnée Gourmande Nocturne 7.6kms
30/05/2026
Départ 20h30/ RDV Salle des Fêtes
Rando + Repas (pris sur le circuit) 17€
Enfants 12ans Gratuit
MENU Apéritif entrées plat fromage dessert
Inscriptions sur réservations au 06.76.54.73.07
N’oubliez pas vos couverts, votre lampe
Randonnée Gourmande Nocturne 7.6kms
Organisée par le Club de Gym
Samedi 30 Mai 2026
Départ 20h30/ RDV Salle des Fêtes
Rando + Repas (pris sur le circuit) 17€
Enfants 12ans Gratuit
MENU Apéritif entrées plat fromage dessert
Inscriptions sur réservations au 06.76.54.73.07
N’oubliez pas vos couverts, votre lampe .
Salle des Fêtes Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 54 73 07
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English :
Gourmet Night Hike 7.6kms
30/05/2026
Departure 8.30pm/ Meeting point: Salle des Fêtes
Hike + Meal (taken on the circuit) 17?
Children under 12: Free
MENU Aperitif starters main course cheese dessert
Reservations required: 06.76.54.73.07
Don’t forget your cutlery and lamp
L’événement Randonnée Gourmande Nocturne Manzac-sur-Vern a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux