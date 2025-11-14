Randonnée gourmande nocturne Salle de l’Embarcadère Plélan-le-Petit
Randonnée gourmande nocturne
Salle de l’Embarcadère Rue du Tram Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-14 17:00:00
fin : 2025-11-14 19:30:00
2025-11-14
Au profit du téléthon
9,5 ou 13,5 kms
Equipement obligatoire lampe et gilet jaune, prévoir son gobelet
Inscription avant le 5 novembre par téléphone (après 18h) ou par mail .
Salle de l’Embarcadère Rue du Tram Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 51 86 18
