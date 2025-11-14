Randonnée gourmande nocturne Salle de l’Embarcadère Plélan-le-Petit

Randonnée gourmande nocturne

Salle de l’Embarcadère Rue du Tram Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-14 17:00:00

fin : 2025-11-14 19:30:00

2025-11-14

Au profit du téléthon

9,5 ou 13,5 kms

Equipement obligatoire lampe et gilet jaune, prévoir son gobelet

Inscription avant le 5 novembre par téléphone (après 18h) ou par mail .

Salle de l’Embarcadère Rue du Tram Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 51 86 18

