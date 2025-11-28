Randonnée gourmande nocturne TELETHON Rouillac

Randonnée gourmande nocturne TELETHON

Salle des fêtes Rouillac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-11-28 17:30:00

fin : 2025-11-28

Randonnée de 9.5 kms ou de 14 kms. Sur réservation.

Prévoir votre lampe, gobelet et gilet jaune. .

Salle des fêtes Rouillac 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 83 09 62

