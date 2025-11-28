Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée gourmande nocturne TELETHON Rouillac

Salle des fêtes Rouillac Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-28 17:30:00
Randonnée de 9.5 kms ou de 14 kms. Sur réservation.
Prévoir votre lampe, gobelet et gilet jaune.   .

Salle des fêtes Rouillac 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 83 09 62 

L’événement Randonnée gourmande nocturne TELETHON Rouillac a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor