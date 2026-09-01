Informations pratiques

Pazayac

RANDONNÉE GOURMANDE

Pazayac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Départ à 9h30. Randonnée gourmande de 6 km ponctuée de dégustations chez les producteurs locaux. Départ depuis le bourg de Pazayac. Contact +33 6 80 62 44 53 — animpazayac@gmail.com

Départ à 9h30. Randonnée gourmande de 6 km ponctuée de dégustations chez les producteurs locaux. Départ depuis le bourg de Pazayac. Contact +33 6 80 62 44 53 — animpazayac@gmail.com .

Pazayac 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 44 53 animpazayac@gmail.com

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English : RANDONNÉE GOURMANDE

Departure at 9:30 a.m. A 6-km gourmet hike featuring tastings at local producers’ farms. Departure from the village of Pazayac. Contact: +33 6 80 62 44 53 ? animpazayac@gmail.com

L’événement RANDONNÉE GOURMANDE Pazayac a été mis à jour le 2026-08-24 par Vézère Périgord Noir