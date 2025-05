Randonnée gourmande pédestre – Yzernay, 8 juin 2025 07:30, Yzernay.

Maine-et-Loire

Randonnée gourmande pédestre Stade de football d’Yzernay Yzernay Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-06-08 07:30:00

fin : 2025-06-08 14:30:00

2025-06-08

Offrez-vous une expérience inoubliable mêlant nature et délices locaux ! Choisissez l’un des deux parcours accessibles à tous et explorez les paysages magnifiques qui vous entourent. En chemin, trois points de ravitaillement vous permettront de savourer des produits du terroir et de reprendre des forces. .

Stade de football d’Yzernay

Yzernay 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire

