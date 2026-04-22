Randonnée gourmande Plougonvelin

Plougonvelin

Randonnée gourmande

Fort de Bertheaume Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

La Rando Gourmande Le Plus Beau Restaurant Éphémère de l’Ouest !

Prêts à vivre une expérience hors menu ?

Bienvenue dans le restaurant le plus insolite de l’année pas de murs, pas de toit, juste une grande table dressée entre terre et mer, où chaque pas est un plat et chaque arrêt, un service unique ! Pour cette première édition, on vous propose un menu déambulatoire qui va faire danser vos papilles… et vos mollets.

Un menu à pieds… et à savourer !

Oubliez les cartes et les réservations classiques ici, c’est le sentier côtier qui vous guide et nos partenaires locaux qui vous régalent !

Au programme

Une entrée… de Cheffe pour titiller vos papilles dès le départ,

Un plat généreux “face mer” pour recharger les batteries (et ravir les estomacs),

Une touche de douceur (offertes par les plus Plougonvelinoise des brebis) dans un cadre verdoyant

Un dessert qui, on vous le promet, vaut bien quelques kilomètres de plus.

Infos à savoir (parce qu’on aime la transparence !)

Parcours ce dernier se situe sur la commune de Plougonvelin, principalement sur le sentier côtier. Le parcours principal (regroupant les dégustations de l’entrée au dessert) fait 8,5 Km et arrive à la pointe Saint Mathieu. Si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir un retour véhiculé par vos propres moyens de la pointe Saint Mathieu jusqu’au fort de Bertheaume pour profiter du café à l’arrivée. Pour les plus courageux, le retour sera réalisé par un chemin moins technique (et avec un dernier arrêt café et biscuit), portant le total à 15 Km.

Condition physique requise le parcours suit un sentier côtier (GR34), donc prévoir des jambes en forme et des chaussures adaptées. Pas besoin d’être un athlète, mais un minimum de préparation est recommandé (on vous promet que les paysages et les dégustations valent l’effort !).

Menu unique pour cette première édition, on mise sur une expérience 100% gourmande pour les adultes (pas de menu enfant prévu). Les enfants sont les bienvenus s’ils partagent votre appétit pour la randonnée… et pour les plats sans option nuggets-frites !

Pourquoi c’est l’événement à ne pas manquer ?

Un cadre 5 étoiles le Finistère comme vous ne l’avez jamais goûté.

Un service unique éphémère, convivial et 100% gourmand.

Des rencontres savoureuses entre randonneurs, chefs et artisans passionnés.

Infos & Réservations

Où ? Plougonvelin (départ et arrivée au fort de Bertheaume)

Niveau ? Accessible à tous les marcheurs en forme, des gourmets occasionnels aux épicuriens confirmés.

Tarif ? 25€ (tout compris rando + dégustations + bonne humeur).

Places limitées à 300 participants ce restaurant éphémère ne prend pas de réservations… sauf sur HelloAsso !

Inscrivez-vous vite avant qu’on ne ferme les portes (ou plutôt… les sentiers) !

Parce qu’une rando, c’est bien. Une rando gourmande, c’est la cerise sur le sentier ! .

Fort de Bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 48 30 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée gourmande

L’événement Randonnée gourmande Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-22 par OT IROISE BRETAGNE