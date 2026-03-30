Randonnée gourmande

Rouessé-Vassé Sarthe

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Randonnée gourmande à Rouessé-Vassé, organisée par le Comité d’animation.

Samedi 9 mai 2026

Départ de la salle multi-activités de 16h à 17h30

Inscription obligatoire

Adulte 17€ Enfant -13 ans 9€ .

Rouessé-Vassé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 51 96 05 comiteanimation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée gourmande Rouessé-Vassé a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sillé-Le-Guillaume