Randonnée Gourmande Saint-Bonnet-près-Bort

Le Bourg Saint-Bonnet-près-Bort Corrèze

L’association le Plateau Bortois organise une randonnée gourmande au profit du Téléthon.

Accueil à 10h00 à la salle polyvalente de la commune et départ à 10h30 précise pour une randonnée avec 2 parcours, 8 et 12 km.

Au départ juste de pommes ou cidres avec croquants

12h00 Apéro kir châtaigne ou Salers avec toasts

13h00 environ Repas soupe de potiron, pâté de pommes de terre, viande froide et une boisson

Arrivée fromage et dessert

Réservation obligatoire avant le jeudi 2 octobre. Le repas est ouvert sur réservation aux personnes ne souhaitant pas faire la randonnée. Tarif repas 16€ .

Le Bourg Saint-Bonnet-près-Bort 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 13 46

