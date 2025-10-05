Randonnée Gourmande Saint-Bonnet-près-Bort
Randonnée Gourmande Saint-Bonnet-près-Bort dimanche 5 octobre 2025.
Randonnée Gourmande
Le Bourg Saint-Bonnet-près-Bort Corrèze
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
L’association le Plateau Bortois organise une randonnée gourmande au profit du Téléthon.
Accueil à 10h00 à la salle polyvalente de la commune et départ à 10h30 précise pour une randonnée avec 2 parcours, 8 et 12 km.
Au départ juste de pommes ou cidres avec croquants
12h00 Apéro kir châtaigne ou Salers avec toasts
13h00 environ Repas soupe de potiron, pâté de pommes de terre, viande froide et une boisson
Arrivée fromage et dessert
Réservation obligatoire avant le jeudi 2 octobre. Le repas est ouvert sur réservation aux personnes ne souhaitant pas faire la randonnée. Tarif repas 16€ .
Le Bourg Saint-Bonnet-près-Bort 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 13 46
English : Randonnée Gourmande
German : Randonnée Gourmande
Italiano :
Espanol : Randonnée Gourmande
L’événement Randonnée Gourmande Saint-Bonnet-près-Bort a été mis à jour le 2025-09-12 par Corrèze Tourisme