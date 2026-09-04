Randonnée Gourmande Saint-Bonnet-près-Bort
dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Bonnet-près-Bort
Informations pratiques
Saint-Bonnet-près-Bort
Randonnée Gourmande
Le Bourg Saint-Bonnet-près-Bort Corrèze
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
L’association le Plateau Bortois organise une randonnée gourmande au profit du Téléthon.
Accueil à 10h00 à la salle polyvalente de la commune et départ à 10h30 précise pour une randonnée avec 2 parcours, 8 et 12 km.
Au départ : juste de pommes ou cidres avec croquants
12h00 – Apéro : kir châtaigne ou Salers avec toasts
13h00 environ – Repas : soupe de potiron, pâté de pommes de terre à la viande et une boisson
Arrivée : fromage et dessert
Réservation obligatoire avant le jeudi 1er octobre. Le repas est ouvert sur réservation aux personnes ne souhaitant pas faire la randonnée. Tarif repas 16€ .
Le Bourg Saint-Bonnet-près-Bort 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 13 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Gourmande
L’événement Randonnée Gourmande Saint-Bonnet-près-Bort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze