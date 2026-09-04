Informations pratiques

Saint-Bonnet-près-Bort

Randonnée Gourmande

Le Bourg Saint-Bonnet-près-Bort Corrèze

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’association le Plateau Bortois organise une randonnée gourmande au profit du Téléthon.

Accueil à 10h00 à la salle polyvalente de la commune et départ à 10h30 précise pour une randonnée avec 2 parcours, 8 et 12 km.

Au départ : juste de pommes ou cidres avec croquants

12h00 – Apéro : kir châtaigne ou Salers avec toasts

13h00 environ – Repas : soupe de potiron, pâté de pommes de terre à la viande et une boisson

Arrivée : fromage et dessert

Réservation obligatoire avant le jeudi 1er octobre. Le repas est ouvert sur réservation aux personnes ne souhaitant pas faire la randonnée. Tarif repas 16€ .

Le Bourg Saint-Bonnet-près-Bort 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 13 46

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English : Randonnée Gourmande

L’événement Randonnée Gourmande Saint-Bonnet-près-Bort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze