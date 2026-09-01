Randonnée gourmande Parc Monet Saint-Rémy
dimanche 20 septembre 2026 · Parc Monet · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Randonnée gourmande
Parc Monet 20 Rue Auguste Martin Saint-Rémy Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Randonnée gourmande. Au départ du parc Monet, nous partirons découvrir le patrimoine de Saint-Rémy pour revenir au point de départ. .
Parc Monet 20 Rue Auguste Martin Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 43 42 55
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English : Randonnée gourmande
L’événement Randonnée gourmande Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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