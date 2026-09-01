Randonnée gourmande Parc Monet Saint-Rémy

Informations pratiques

Saint-Rémy

Randonnée gourmande

Parc Monet 20 Rue Auguste Martin Saint-Rémy Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Randonnée gourmande. Au départ du parc Monet, nous partirons découvrir le patrimoine de Saint-Rémy pour revenir au point de départ. .

Parc Monet 20 Rue Auguste Martin Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 43 42 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée gourmande

L’événement Randonnée gourmande Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)