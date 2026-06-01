Saint-Victour

Randonnée gourmande

Saint-Victour Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes de Saint-Victour organise une randonnée gourmande semi nocturne samedi 20 juin

– accueil: 17h30 au village de La Vialatte (RD979)

– départ 18h au village de La Vialatte

– sur réservations uniquement, au 06 70 11 51 84 ou 06 88 77 67 09

– tarif 15€, 10€pour les moins de 10 ans

– prévoir lampes frontales ou torches

– au profit de la lutte contre le cancer

Venez découvrir les chemins de notre belle commune dans une ambiance sympatique et festive avec différentes étapes gourmandes tout au long du parcours. .

Saint-Victour 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 77 67 09 cdfsaintvictour@gmail.com

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English :

L’événement Randonnée gourmande Saint-Victour a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze