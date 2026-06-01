Randonnée gourmande Saint-Victour
Randonnée gourmande Saint-Victour samedi 20 juin 2026.
Saint-Victour
Randonnée gourmande
Saint-Victour Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes de Saint-Victour organise une randonnée gourmande semi nocturne samedi 20 juin
– accueil: 17h30 au village de La Vialatte (RD979)
– départ 18h au village de La Vialatte
– sur réservations uniquement, au 06 70 11 51 84 ou 06 88 77 67 09
– tarif 15€, 10€pour les moins de 10 ans
– prévoir lampes frontales ou torches
– au profit de la lutte contre le cancer
Venez découvrir les chemins de notre belle commune dans une ambiance sympatique et festive avec différentes étapes gourmandes tout au long du parcours. .
Saint-Victour 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 77 67 09 cdfsaintvictour@gmail.com
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English :
L’événement Randonnée gourmande Saint-Victour a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze