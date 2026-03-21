Randonnée gourmande semi-nocturne

La Grange Braye-sous-Faye Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’association Au Moins Un Repas (AMUR) organise la 5e édition de sa randonnée gourmande semi-nocturne, chaque participation permettant de financer 8 repas aux enfants du Cambodge.

Ravitaillement repas campagnard le long du parcours de 10 km.

L’association Au Moins Un Repas (AMUR) organise la 5e édition de sa randonnée gourmande semi-nocturne, chaque participation permettant de financer 8 repas aux enfants du Cambodge.

Ravitaillement repas campagnard le long du parcours de 10 km.

Gilet fluo et lampe souhaités. Gobelet personnel recommandé.

Inscrivez-vous vite avant le 7 avril ! 8 .

La Grange Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 17 72

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English :

The Au Moins Un Repas (AMUR) association is organizing the 4th edition of its semi-nocturnal gourmet hike, with each entry raising funds for 8 meals for children in Cambodia.

Country-style meals along the 10 km route.

Register before April 22!

L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme