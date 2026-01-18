Randonnée gourmande semi-nocturne Saint-Rémy-de-Sillé
L’association du Comice agricole de Saint-Rémy-de-Sillé organise une randonnée gourmande semi-nocturne de 8km le samedi 25 avril 2026
Départs de la salle polyvalente de Saint-Rémy 16h30 & 17h30
Ne pas oublier couverts & gobelets, gilet jaune, lampe frontale
Explorez la nature et les petits secrets de Saint-Rémy-de-Sillé
Régalez-vous tout au long du parcours
Sur réservation pas téléphone au 06 29 01 40 92 ou 06 26 92 25 30
Adultes 18€
Enfants (jusqu’à 10 ans) 10€ .
Saint-Rémy-de-Sillé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 29 01 40 92
