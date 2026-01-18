Randonnée gourmande semi-nocturne

Saint-Rémy-de-Sillé Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’association du Comice agricole de Saint-Rémy-de-Sillé organise une randonnée gourmande semi-nocturne de 8km le samedi 25 avril 2026

Départs de la salle polyvalente de Saint-Rémy 16h30 & 17h30

Ne pas oublier couverts & gobelets, gilet jaune, lampe frontale

Explorez la nature et les petits secrets de Saint-Rémy-de-Sillé

Régalez-vous tout au long du parcours

Sur réservation pas téléphone au 06 29 01 40 92 ou 06 26 92 25 30

Adultes 18€

Enfants (jusqu’à 10 ans) 10€ .

Saint-Rémy-de-Sillé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 29 01 40 92

