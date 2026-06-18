Saint-Sulpice-de-Roumagnac

Randonnée Gourmande semi-nocturne

Foyer Rural Saint-Sulpice-de-Roumagnac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Randonnée gourmande semi-nocturne avec 3 étapes Apéritif dinatoire, araignée de porc / haricots, fromage & dessert à l’arrivée Tarif 15€/pers

Prévoir sa lampe et son gilet fluo

Randonnée gourmande semi nocturne Cette randonnée sera ponctuée d’étape de dégustation

Étape 1 Apéritif dinatoire

Étape 2 Grillades et frite,

Étape 3 Arrivée fromage et dessert

Tarif 15€ par personne

Prévoir sa lampe et son gilet fluo .

Foyer Rural Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 21 24 22

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English : Randonnée Gourmande semi-nocturne

Semi-nighttime gourmet hike with 3 stops: Appetizer buffet, pork and beans, cheese, and dessert upon arrival Price: 15? per person

Please bring a flashlight and a high-visibility vest

L’événement Randonnée Gourmande semi-nocturne Saint-Sulpice-de-Roumagnac a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne