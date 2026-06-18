Randonnée Gourmande semi-nocturne Saint-Sulpice-de-Roumagnac
Randonnée Gourmande semi-nocturne Saint-Sulpice-de-Roumagnac vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Sulpice-de-Roumagnac
Randonnée Gourmande semi-nocturne
Foyer Rural Saint-Sulpice-de-Roumagnac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Randonnée gourmande semi-nocturne avec 3 étapes Apéritif dinatoire, araignée de porc / haricots, fromage & dessert à l’arrivée Tarif 15€/pers
Prévoir sa lampe et son gilet fluo
Randonnée gourmande semi nocturne Cette randonnée sera ponctuée d’étape de dégustation
Étape 1 Apéritif dinatoire
Étape 2 Grillades et frite,
Étape 3 Arrivée fromage et dessert
Tarif 15€ par personne
Prévoir sa lampe et son gilet fluo .
Foyer Rural Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 21 24 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Gourmande semi-nocturne
Semi-nighttime gourmet hike with 3 stops: Appetizer buffet, pork and beans, cheese, and dessert upon arrival Price: 15? per person
Please bring a flashlight and a high-visibility vest
L’événement Randonnée Gourmande semi-nocturne Saint-Sulpice-de-Roumagnac a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne