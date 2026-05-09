Randonnée gourmande semi-nocturne salle des fêtes Villexavier
Randonnée gourmande semi-nocturne salle des fêtes Villexavier samedi 27 juin 2026.
Villexavier
Randonnée gourmande semi-nocturne
salle des fêtes salle des fêtes parking Villexavier Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Circuit de 8km avec ravitaillement en 4 étapes plus buvettes à l’arrivée. Les chiens sont acceptés en laisse.
.
salle des fêtes salle des fêtes parking Villexavier 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 61 33 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
8km circuit with refreshments in 4 stages plus refreshment stands at the finish. Dogs allowed on leash.
L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Villexavier a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge