Randonnée gourmande semi-nocturne salle des fêtes Villexavier

Villexavier

Randonnée gourmande semi-nocturne

salle des fêtes salle des fêtes parking Villexavier Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Circuit de 8km avec ravitaillement en 4 étapes plus buvettes à l’arrivée. Les chiens sont acceptés en laisse.

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salle des fêtes salle des fêtes parking Villexavier 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 61 33 03

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English :

8km circuit with refreshments in 4 stages plus refreshment stands at the finish. Dogs allowed on leash.

L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Villexavier a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge