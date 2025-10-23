Randonnée gourmande spéciale Reconnexion 5 sens Le Camp des Dryades Châtel-Montagne

Le Camp des Dryades 1, lieu-dit les Gouttes Châtel-Montagne Allier

Profitez d’un moment en forêt pour redécouvrir vos sens au travers d’ateliers guidés. Connaissez-vous bien tous vos sens ? Vous pourriez bien être surpris !

Le Camp des Dryades 1, lieu-dit les Gouttes Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

English :

Take a moment in the forest to rediscover your senses through guided workshops. How well do you know all your senses? You might be surprised!

German :

Nutzen Sie einen Moment im Wald, um Ihre Sinne in geführten Workshops neu zu entdecken. Wie gut kennen Sie alle Ihre Sinne? Sie könnten überrascht sein!

Italiano :

Prendetevi un momento nella foresta per riscoprire i vostri sensi attraverso laboratori guidati. Quanto conoscete tutti i vostri sensi? Potreste rimanere sorpresi!

Espanol :

Tómese un momento en el bosque para redescubrir sus sentidos a través de talleres guiados. ¿Conoces bien todos tus sentidos? Quizá se sorprenda

