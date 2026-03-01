Randonnée gourmande Gymnase de la Maison Familiale Rurale Stenay
Randonnée gourmande Gymnase de la Maison Familiale Rurale Stenay samedi 21 mars 2026.
Randonnée gourmande
Gymnase de la Maison Familiale Rurale 4 rue des Lilas Stenay Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
Date(s) :
2026-03-21
La MFR de Stenay organise une randonnée gourmande de 4 km accessible à toutes et tous.
Vous pourrez vous laisser tenter par des dégustations de miels, charcuteries, fromages, bières et une multitude d’autres délices.
Inscriptions sur place.
Premier départ à 9 h et dernier départ à 12 h.
Cette marche coïncide avec deux autres événements de l’école les portes ouvertes et un marché du terroir.Tout public
Gymnase de la Maison Familiale Rurale 4 rue des Lilas Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 31 78
English :
The MFR de Stenay is organizing a 4 km gourmet walk open to all.
You’ll be able to sample honeys, charcuterie, cheeses, beers and a host of other delights.
Registration on site.
First departure at 9 a.m. and last departure at 12 p.m.
This walk coincides with two other school events: the Open House and a local market.
