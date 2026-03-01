Randonnée gourmande Gymnase de la Maison Familiale Rurale Stenay

Randonnée gourmande

Gymnase de la Maison Familiale Rurale 4 rue des Lilas Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

La MFR de Stenay organise une randonnée gourmande de 4 km accessible à toutes et tous.

Vous pourrez vous laisser tenter par des dégustations de miels, charcuteries, fromages, bières et une multitude d’autres délices.

Inscriptions sur place.

Premier départ à 9 h et dernier départ à 12 h.

Cette marche coïncide avec deux autres événements de l’école les portes ouvertes et un marché du terroir.Tout public

3 .

Gymnase de la Maison Familiale Rurale 4 rue des Lilas Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 31 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MFR de Stenay is organizing a 4 km gourmet walk open to all.

You’ll be able to sample honeys, charcuterie, cheeses, beers and a host of other delights.

Registration on site.

First departure at 9 a.m. and last departure at 12 p.m.

This walk coincides with two other school events: the Open House and a local market.

L’événement Randonnée gourmande Stenay a été mis à jour le 2026-03-04 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE