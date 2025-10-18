Randonnée Gourmande Rue de la Berdoche Varennes

Randonnée Gourmande Rue de la Berdoche Varennes samedi 18 octobre 2025.

Randonnée Gourmande

Rue de la Berdoche Départ Salle des Loisirs Varennes Yonne

Tarif : 3 – 3 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 17:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Randonnée gourmande de 8 kms entre champs et vignes avec possibilité de repas. .

Rue de la Berdoche Départ Salle des Loisirs Varennes 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 21 77 15

English : Randonnée Gourmande

German : Randonnée Gourmande

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée Gourmande Varennes a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois