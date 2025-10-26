RANDONNÉE GOURMANDE Villeveyrac

RANDONNÉE GOURMANDE Villeveyrac dimanche 26 octobre 2025.

RANDONNÉE GOURMANDE

Villeveyrac Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Venez profiter de cette randonnée gourmande de 12 km et faites étape chez les producteurs locaux (apéro, repas et goûter) du territoire.

Venez profiter de cette randonnée gourmande de 12 km et faites étape chez les producteurs locaux (apéro, repas et goûter) du territoire.Renseignements auprès de Chantal MOUNERON au 06 15 17 27 02 .

Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie +33 6 15 17 27 02

English :

Come and enjoy this 12 km gourmet hike and stop off at local producers (aperitifs, meals and snacks).

German :

Genießen Sie diese 12 km lange Gourmetwanderung und machen Sie Halt bei den lokalen Produzenten (Aperitif, Mahlzeit und Snack) der Region.

Italiano :

Venite a godervi questa passeggiata gastronomica di 12 km con soste presso i produttori locali (aperitivi, pasti e spuntini).

Espanol :

Venga a disfrutar de este paseo gastronómico de 12 km y haga una parada en los productores locales (aperitivos, comidas y tentempiés).

L’événement RANDONNÉE GOURMANDE Villeveyrac a été mis à jour le 2025-10-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE