Randonnée gourmandes et chasse à l’oeufs Salle Polyvalente Riec-sur-Bélon

Riec-sur-Bélon

Randonnée gourmandes et chasse à l’oeufs

Salle Polyvalente Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15 22:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Au programme de cette balade accessible à tous

– Une randonnée conviviale à travers les chemins de la commune (Sites du Bois de Pins et des Kaolins)

– Une halte gourmande pour reprendre des forces

– Une chasse aux œufs

Et pour bien terminer la soirée, un délicieux rougaille saucisse sera proposé à la fin du parcours.

Il sera préparé par les jeunes inscrits à l’atelier cuisine proposé la veille à l’unité de production du restaurant scolaires, et mené par les cuisiniers municipaux.

Départ Salle polyvalente de Riec sur Bélon .

Salle Polyvalente Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 91 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée gourmandes et chasse à l’oeufs

L’événement Randonnée gourmandes et chasse à l’oeufs Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-04-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS