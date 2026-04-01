Randonnée gourmandes et chasse à l’oeufs Salle Polyvalente Riec-sur-Bélon
Randonnée gourmandes et chasse à l’oeufs Salle Polyvalente Riec-sur-Bélon mercredi 15 avril 2026.
Riec-sur-Bélon
Randonnée gourmandes et chasse à l’oeufs
Salle Polyvalente Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:00:00
fin : 2026-04-15 22:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Au programme de cette balade accessible à tous
– Une randonnée conviviale à travers les chemins de la commune (Sites du Bois de Pins et des Kaolins)
– Une halte gourmande pour reprendre des forces
– Une chasse aux œufs
Et pour bien terminer la soirée, un délicieux rougaille saucisse sera proposé à la fin du parcours.
Il sera préparé par les jeunes inscrits à l’atelier cuisine proposé la veille à l’unité de production du restaurant scolaires, et mené par les cuisiniers municipaux.
Départ Salle polyvalente de Riec sur Bélon .
Salle Polyvalente Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 91 04
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English : Randonnée gourmandes et chasse à l’oeufs
L’événement Randonnée gourmandes et chasse à l’oeufs Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-04-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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