Randonnée Parking de la mairie Grainville-sur-Ry

Rendez-vous le 15 février 2026 pour une randonnée de 10km à Grainville-sur-Ry!

Le point de départ sera à 9h au parking de la mairie de Grainville-sur-Ry

Pensez à prendre des bonnes chaussures de marches, casquette, gourde d’eau .

Parking de la mairie 275 Rue du Bois Aubry Grainville-sur-Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 91 77 89 eric.defosse@netcourrier.com

