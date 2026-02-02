RANDONNÉE GUIDÉE · La Mine en forêt de Halouze Le Puits 2 (près du Centre aéré) Saint-Clair-de-Halouze

RANDONNÉE GUIDÉE · La Mine en forêt de Halouze

Le Puits 2 (près du Centre aéré) Coulonces Saint-Clair-de-Halouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Parcourez le carreau de la mine pour découvrir le fonctionnement d’une mine et les conditions de travail des mineurs. Cheminez ensuite dans la cité ouvrière, où vécurent des générations de mineurs venus des quatre coins du monde. Près d’anciennes minières et d’anciens ferriers, découvrez comment s’est formé le minerai de fer et le rôle de la forêt dans l’essor des anciennes forges.

Rando guidée ponctuée de petits jeux, pour les adultes et les enfants, et de manipulations pour découvrir le patrimoine de façon originale, en famille ou entre amis ! .

Le Puits 2 (près du Centre aéré) Coulonces Saint-Clair-de-Halouze 61490 Orne Normandie +33 6 37 89 64 62 michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RANDONNÉE GUIDÉE · La Mine en forêt de Halouze

L’événement RANDONNÉE GUIDÉE · La Mine en forêt de Halouze Saint-Clair-de-Halouze a été mis à jour le 2026-02-02 par Flers agglo