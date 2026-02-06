RANDONNÉE GUIDÉE · Le Fer dans les vallons de La Ferrière La Butte Rouge Dompierre

RANDONNÉE GUIDÉE · Le Fer dans les vallons de La Ferrière

La Butte Rouge Coulonces Dompierre Orne



Date et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Explorez les fours de calcination pour décrypter toutes les curiosités de cette installation minière, témoin de la révolution industrielle et de l’époque des trains à vapeur. Parcourez ensuite les rues de la cité ouvrière, avec ses maisons typiques, où vivaient les familles de mineurs. A l’aplomb d’anciennes minières, découvrez la formation géologique du minerai de fer et comment on transformait autrefois cette roche en métal.

Rando guidée ponctuée de petits jeux, pour les adultes et les enfants, et de manipulations pour découvrir le patrimoine de façon originale, en famille ou entre amis ! .

La Butte Rouge Coulonces Dompierre 61700 Orne Normandie +33 6 37 89 64 62 michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr

L’événement RANDONNÉE GUIDÉE · Le Fer dans les vallons de La Ferrière Dompierre a été mis à jour le 2026-02-06 par Flers agglo