Randonnée guidée au Galtz, vue à 360° Turckheim
Randonnée guidée au Galtz, vue à 360° Turckheim lundi 20 avril 2026.
Turckheim
Randonnée guidée au Galtz, vue à 360°
rue du Chanoine Albert Salzmann Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-26
Venez participer à cette randonnée accessible entre forêt et panoramas, avec la découverte du Galtz. Une sortie guidée idéale pour s’évader en montagne.
Partez à la rencontre du “Corcovado alsacien” lors d’une randonnée accessible en pleine forêt de montagne.
Sur un parcours d’environ 5 km, sur 100m de dénivelé, laissez-vous guider par Charlotte, accompagnatrice passionnée, qui partagera avec vous les richesses naturelles des lieux.
Au sommet, la majestueuse statue du Galtz offre un panorama exceptionnel à 360°. Après une pause conviviale et un détour par un vestige de la Première Guerre mondiale, la balade se poursuit vers les Trois-Épis, où vous découvrirez l’histoire de ce site emblématique.
Les points forts de la sortie
Sortie assez facile, accessible à tous
Explications sur la nature et le patrimoine
Superbe vue à 360° au monument du Galtz
Réservation obligatoire, minimum 2 personnes par sortie, 15 personnes maximum.
Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée, de bonnes chaussures de marche, et prévoir de l’eau.
A partir de 7 ans, ne convient pas aux poussettes.
Le point de rendez-vous avec la guide se trouve dans le village de Trois-Epis, sur le parking des Antonins. .
rue du Chanoine Albert Salzmann Turckheim 68410 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for this accessible hike through forest and panoramic views, and discover the Galtz. An ideal guided outing for a mountain getaway.
L’événement Randonnée guidée au Galtz, vue à 360° Turckheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
À voir aussi à Turckheim (Haut-Rhin)
- Concert Chansons pour une drôle de vie, hommage à Véronique Sanson Turckheim 19 avril 2026
- Théâtre Louise Morstan et la Marmotte Rouge Turckheim 25 avril 2026
- BL320 La Décapole, par vignes et coteaux Turckheim Haut-Rhin 1 mai 2026
- Sentier des marsouins Turckheim Haut-Rhin 1 mai 2026
- Sentier du Dragon Sentier d’interprétation dédié à la vigne Turckheim Haut-Rhin 1 mai 2026