Turckheim

Randonnée guidée au Galtz, vue à 360°

rue du Chanoine Albert Salzmann Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-26

Venez participer à cette randonnée accessible entre forêt et panoramas, avec la découverte du Galtz. Une sortie guidée idéale pour s’évader en montagne.

Partez à la rencontre du “Corcovado alsacien” lors d’une randonnée accessible en pleine forêt de montagne.

Sur un parcours d’environ 5 km, sur 100m de dénivelé, laissez-vous guider par Charlotte, accompagnatrice passionnée, qui partagera avec vous les richesses naturelles des lieux.

Au sommet, la majestueuse statue du Galtz offre un panorama exceptionnel à 360°. Après une pause conviviale et un détour par un vestige de la Première Guerre mondiale, la balade se poursuit vers les Trois-Épis, où vous découvrirez l’histoire de ce site emblématique.

Les points forts de la sortie

Sortie assez facile, accessible à tous

Explications sur la nature et le patrimoine

Superbe vue à 360° au monument du Galtz

Réservation obligatoire, minimum 2 personnes par sortie, 15 personnes maximum.

Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée, de bonnes chaussures de marche, et prévoir de l’eau.

A partir de 7 ans, ne convient pas aux poussettes.

Le point de rendez-vous avec la guide se trouve dans le village de Trois-Epis, sur le parking des Antonins. .

rue du Chanoine Albert Salzmann Turckheim 68410 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

Join us for this accessible hike through forest and panoramic views, and discover the Galtz. An ideal guided outing for a mountain getaway.

L’événement Randonnée guidée au Galtz, vue à 360° Turckheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg