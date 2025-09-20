Randonnée guidée autour des ruines de Champlieu Ruines gallo-romaines de Champlieu Orrouy

pas de limité de place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00+ – 2025-09-20T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T15:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Randonnée guidée autour de Champlieu passant par des points d’intérêts patrimoniaux d’époques variées. Possibilité de participer à un jeu pendant la randonnée pour aiguiser votre curiosité.

Site antique redécouvert Par Napoléon III, ancienne agglomération secondaire, Champlieu présente encore un théâtre des thermes et un temple. Situé dans un écrin de verdure ce site permet de faire un voyage dans l'histoire dans un environnement boisé. A proximité se situe l'emplacement où les chars Renault furent testés pendant la Première Guerre mondial. Un lieu riche d'histoire.

Journées européennes du patrimoine 2025

