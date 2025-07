Randonnée guidée « Histoire d’un paysage » Raffy Queyrières

Randonnée guidée « Histoire d’un paysage » Raffy Queyrières mercredi 30 juillet 2025.

Randonnée guidée « Histoire d’un paysage »

Raffy Chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-30 09:00:00

fin : 2025-07-30 17:00:00

2025-07-30 2025-08-26

Venez découvrir l’incroyable histoire géologique et climatique de la région, le temps d’une journée. Niveau: facile à moyen, à partir de 9 ans (11 km / 400m dénivelé).

Sur réservation auprès du chalet.

Raffy Chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

English :

Spend a day discovering the incredible geological and climatic history of the region. Level: easy to medium, from age 9 (11 km / 400m ascent).

Bookings required at the chalet.

German :

Entdecken Sie einen Tag lang die unglaubliche geologische und klimatische Geschichte der Region. Niveau: leicht bis mittelschwer, ab 9 Jahren (11 km / 400 m Höhenunterschied).

Auf Reservierung bei der Hütte.

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata alla scoperta dell’incredibile storia geologica e climatica della regione. Livello: da facile a medio, dai 9 anni in su (11 km / 400 m di dislivello).

Prenotazione obbligatoria presso lo chalet.

Espanol :

Venga a pasar un día descubriendo la increíble historia geológica y climática de la región. Nivel: fácil a medio, a partir de 9 años (11 km / 400 m de desnivel).

Reserva obligatoria en el chalet.

