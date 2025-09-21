Randonnée guidée Journées européennes du patrimoine Église Saint-Georges, Impasse du Montier Le Val d’Hazey

Venez découvrir le patrimoine d’Aubevoye autrement ! Départ depuis l’église d’Aubevoye. Itinéraire montée vers la Vierge Noire avec une côte raide, puis marche dans les bois jusqu’à la chapelle de Bethléem. Au fil du parcours, vous découvrirez l’histoire du patrimoine local et comment l’association L’Étoile de Bethléem agit pour sauver et faire revivre la chapelle. À l’arrivée ouverture exceptionnelle de la crypte avec le stand associatif pour trouver des informations, des souvenirs, du miel de la chapelle et les adhésions. Une balade entre nature, histoire et engagement local ! .

Église Saint-Georges, Impasse du Montier Aubevoye Le Val d’Hazey 27940 Eure Normandie

