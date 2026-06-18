Randonnée guidée Mazerier Mazerier
Randonnée guidée Mazerier Mazerier samedi 11 juillet 2026.
Mazerier
Randonnée guidée Mazerier
Parking de l’église Mazerier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Visite guidée dans et autour de Mazerier. A la découverte d’un village atypique du pays gannatois, de ses sols, de son passé, de ses cultures et architectures.
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Parking de l’église Mazerier 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 46 04 77 davrazia@gmail.com
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English :
Guided tour in and around Mazerier. Discover this unique village in the Gannat region, its soil, its history, its crops, and its architecture.
L’événement Randonnée guidée Mazerier Mazerier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Val de Sioule