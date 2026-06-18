Mazerier

Randonnée guidée Mazerier

Parking de l’église Mazerier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Visite guidée dans et autour de Mazerier. A la découverte d’un village atypique du pays gannatois, de ses sols, de son passé, de ses cultures et architectures.

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Parking de l’église Mazerier 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 46 04 77 davrazia@gmail.com

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English :

Guided tour in and around Mazerier. Discover this unique village in the Gannat region, its soil, its history, its crops, and its architecture.

L’événement Randonnée guidée Mazerier Mazerier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Val de Sioule