Randonnée guidée mémoire des vieilles pierres – Oberbronn, 1 juin 2025 09:30, Oberbronn.

Début : Dimanche 2025-06-01 09:30:00

Enfoncez-vous dans les profondeurs des forêts des Vosges du Nord, et laissez-vous raconter les souvenirs des vieux murs et rochers. Du château de la Wasenbourg aux cupules du Reisberg, en passant par la tour du Wasenkoepfel, ils ont tant à dire…

+33 7 59 77 16 92 contact@au-gres-des-sentiers.fr

English :

Go deep into the forests of the Vosges du Nord, and let the memories of old walls and rocks tell your story. From Wasenbourg castle to the cupules of Reisberg, via the Wasenkoepfel tower, they have so much to say…

German :

Tauchen Sie in die Tiefen der Wälder der Nordvogesen ein und lassen Sie sich die Erinnerungen der alten Mauern und Felsen erzählen. Von der Burg Wasenbourg über den Wasenkoepfel-Turm bis hin zu den Näpfchen auf dem Reisberg haben sie so viel zu erzählen…

Italiano :

Addentratevi nelle foreste dei Vosgi settentrionali e lasciate che i ricordi delle vecchie mura e delle rocce vi raccontino tutto. Dal castello di Wasenbourg alle cupole del Reisberg, passando per la torre Wasenkoepfel, hanno tanto da raccontare…

Espanol :

Adéntrese en los bosques de los Vosgos del Norte y deje que los recuerdos de los viejos muros y rocas se lo cuenten todo. Del castillo de Wasenbourg a las cúpulas del Reisberg, pasando por la torre de Wasenkoepfel, tienen tanto que decir…

