Randonnée guidée Revin, de Falière au Bois de la Chapelle Revin

Départ 14h00 du Relais VTTDistance 9 Km Dénivelé AucunTarif 2 € personne (participation au pot de fin de randonnée). Inscrivez vous au n° de téléphone 06 62 79 17 73À voir Tour traditionnel en rive gauche de la Meuse puis en rive droite premières fleurs (ail des ours !) premiers chants d’oiseaux, c’est le printemps, les hauts fonds, la passerelle d’orzy, le tunnel fluvial… Les randonneurs reconnaissent être aptes physiquement pour la pratique de la randonnée et sont convenablement équipés (chaussure de randonnée, vêtements adéquats, boisson). Les chiens sont tolérés à condition d’être tenus en laisse et à jour de leurs vaccinations. Vous devez vous inscrire avant la randonnée (donnez votre n° de téléphone). En cas d’impossibilité (intempéries ou autre raison), les randonnées peuvent être annulées ou modifiées. Vous serez informé si vous êtes inscrit.

Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 6 62 79 17 73

English :

Departure: 2:00 pm from the Relais VTTDistance: 9 Km Elevation gain: NonePrice: 2? person (including participation in the end-of-ride drink). Register by phone: 06 62 79 17 73See Traditional tour on the left bank of the Meuse, then on the right bank: first flowers (wild garlic!) first birdsong, it’s spring, shoals, the Orzy footbridge, the river tunnel… Hikers acknowledge that they are physically fit to hike and are suitably equipped (hiking boots, appropriate clothing, beverage). Dogs are tolerated provided they are kept on a leash and their vaccinations are up to date. You must register before the hike (give your telephone number). In case of impossibility (bad weather or other reason), hikes can be cancelled or modified. You will be informed if you have registered.

