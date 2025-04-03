Randonnée hebdomadaire

Blanzy Saône-et-Loire

Début : 2025-11-06 13:15:00

fin : 2025-11-13 17:00:00

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25

Randonnées pédestres de 8 à 12 km encadrées dans région proche de Blanzy (71).

Chaque jeudi après-midi, avec rassemblement sur le parking de la salle des fêtes de Blanzy à 13h15 pour départ en co-voiturage à 13h30 sur le lieu de

départ de la rando. .

Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 49 43 gbucchini@gmx.fr

