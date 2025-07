Randonnée Hier… et Aujourd’hui le bourg de Plounéour Trez Plounéour-Brignogan-plages

RdV place St Pierre (Plounéour) Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

2025-07-17

Jean Claude, passionné par l’histoire locale et par le pays pagan, vous emmène à la découverte des sites remarquables de la commune et de la baie de Goulven. Au cours de cette balade, vous écouterez les différentes histoires et légendes du pays, et vous découvrirez les manoirs, l’ancienne gare, la forêt syntrophique, l’église St Pierre, le placître…

Balade d’environ 4 km 2 heures

Inscription requise SMS 07 68 03 44 77 ou mail bevaervro29@gmail.com .

